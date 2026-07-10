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ВС РФ с 4 по 10 июля нанесли массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы РФ с 4 по 10 июля нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным целям на Украине, сообщает министерство обороны России.

Удары были нанесены высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России", сказано в сообщении ведомства, распространённом в пятницу.

По данным ведомства, в результате этого удара "поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним".

Поражены также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.

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