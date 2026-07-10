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Кремль переадресовал в Белый дом вопрос о готовности США оказать давление на Киев

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Кремле переадресовали администрации президента США вопрос, готова ли американская сторона оказать давление на Киев, с тем чтобы он прекратил удары по российской инфраструктуре.

"Этот вопрос нужно адресовать Белому дому, готова ли американская сторона оказать давление на киевский режим. Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос, соответствует ли действительности тезис о том, что президент РФ Владимир Путин не будет вести переговоры с Киевом до тех пор, пока продолжаются удары по российской инфраструктуре.

"Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. Президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем СВО", - сказал Песков.

Он добавил, что "по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать (ситуацию), мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону".

Дмитрий Песков США Украина
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