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Песков отметил важность постоянного обсуждения с МАГАТЭ атак Киева на ЗАЭС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Террористическая активность Киева в районе Запорожской АЭС требует постоянного обсуждения с руководством МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская АЭС, на уровне руководства МАГАТЭ - это однозначно (нужно - ИФ). Потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует, она чрезвычайно опасна", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на вопрос о важности встречи главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Калининграде.

По словам Пескова, "наносятся удары и по объектам мирной инфраструктуры, и по инфраструктуре, которая имеет отношение непосредственно к станции, к ее энергообеспечению и так далее".

Поэтому, подчеркнул Песков, российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание этой организации на недопустимость "такой опасной провоцирующей деятельности киевского режима".

Дмитрий Песков МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС Украина
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