В Тульской области суд изъял участок с береговой полосой у экс-депутата Госдумы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Тульской области Ленинский районный суд изъял у местного жителя в собственность государства часть земельного участка площадью более 442 тысяч кв. м, в который входит акватория и береговая полоса реки Непрейка, сообщила объединенная пресс-служба судов и судебного департамента региона.

Иск подала прокуратура в интересах Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, управления Росимущества, министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области.

Суд установил, что участок, в границах которого находятся поверхностные воды и береговая полоса, находились на праве частной собственности, что противоречит требованиям закона и нарушает права на равный доступ к земельным участкам общего пользования.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

По данным местных СМИ, владельцем земельного участка является бывший депутат Государственной думы Андрей Самошин. Он был также главой администрации Ленинского района Тульской области, депутатом Тульской областной думы. В 2001 году он участвовал в выборах губернатора Тульской области и вышел во второй тур.