Путин обсудил с постоянными членами Совбеза угрозы и вызовы информационной безопасности РФ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий.

"У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий", - сказал президент в начале совещания.