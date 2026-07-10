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Путин обсудил с постоянными членами Совбеза угрозы и вызовы информационной безопасности РФ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий.

"У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий", - сказал президент в начале совещания.

Владимир Путин
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