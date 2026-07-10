Мурманский океанариум погасил долги сотрудникам по зарплате за счет краудфандинга

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Мурманске за счет сбора средств, объявленного губернатором Андреем Чибисом, удалось погасить четырехмесячные долги по зарплате сотрудников проблемного частного Мурманского океанариума, который закрыт с 2020 года. О промежуточных результатах сбора океанариум сообщил в соцсетях.

"Друзья, на сегодня нам с вами удалось собрать 2,5 миллиона рублей, это позволило погасить 4-месячную задолженность по зарплате (с февраля по май), на данный момент решена самая острая проблема, над остальными задачами ведется планомерная работа с властью области и города", - написали сотрудники.

Отмечается, что в сборе принял участие и сам Чибис, чиновники областного правительства и депутаты, часть собранных средств ушла "на морозильную камеру и ремонт вентиляции".

"Сбор остается открытым, пока проблема сохранения и продолжения деятельности океанариума решается", - сказано в сообщении.

Губернатор Чибис после совещания 22 июня объявил сбор средств в пользу Мурманского океанариума и пообещал сам сделать взнос. Ситуация обсуждалась после того, как 2 июня коллектив океанариума обратился с открытым письмом к губернатору и попросил вернуться к вопросу о передаче океанариума в государственную собственность.

Океанариум был закрыт еще во время пандемии. С 2022 года изменилось законодательство, которое стало требовать обязательное лицензирование зоопарков и других учреждений с животными, так что океанариум, не имеющий такой лицензии, не может возобновить представления. Единственный учредитель океанариума - бизнесмен Оганес Шанкоян - находится под арестом и не может помочь. Океанариум, в котором остаются четыре тюленя, остается без денег, нуждается в ремонте, а сотрудники с февраля перестали получать зарплату.

В 2021 году сити-менеджер Мурманска Евгений Никора (в настоящее время зампредседателя Мурманской областной думы) анонсировал передачу океанариума в муниципальную собственность. Однако для этого собственник должен был погасить кредиторскую задолженность, которая составляла 4,6 млн рублей.

Чибис 22 июня призвал чиновников изучить все возможные способы решить проблему, перебрав, "какие юридические процедуры возможны в текущей ситуации с учетом накопленных долгов" и других обременений и юридических ограничений учреждения.

"Но сейчас главная задача – помочь людям получить заработную плату. Если единственный вариант на данный момент – это пожертвования, то давайте так и поступим. Я лично после оперативного совещания сделаю перевод и призываю присоединиться к этому коллег из правительства, а также депутатов областной Думы и всех неравнодушных", - сказал он тогда.

В океанариуме сейчас живут два серых тюленя атлантического подвида, занесенные в Красную книгу Мурманской области, один представитель балтийского подвида, занесенный в Красную книгу России, а также один гренландский тюлень. Самому старшему артисту океанариума тюленю Филе в ноябре 2025 года исполнилось 38 лет.