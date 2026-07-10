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На Ставрополье депортирован мигрант, пришедший в МВД в футболке с символикой ВСУ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Полицейские выдворили из России мигранта, пришедшего для получения патента в паспортно-визовый сервис МВД России в Ставрополе в футболке с запрещенной в РФ символикой Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставрополью.

"В настоящее время иностранец уже покинул Российскую Федерацию. В отношении него также вынесен запрет на пересечение государственной границы РФ - он не сможет приехать в страну еще 20 лет", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Ставропольского краевого суда сообщает, что дело рассматривалось Ленинским судом Ставрополя по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Он был признан виновным в совершении данного правонарушения и оштрафован на 30 тыс. рублей.

Спустя некоторое время мигранта доставили в отдел полиции, где объявили о принятии решения о неразрешении въезда в РФ, на основании которого аннулирован полученный им ранее патент на трудовую деятельность.

Кроме того, мужчине сократили срок временного пребывания в России, в связи с чем ем надо было покинуть страну в течение трех дней, но он этого не сделал, и полицейские депортировали его принудительно.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что мигрант является гражданином Узбекистана.

Ставропольский край МВД Узбекистан ВСУ
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