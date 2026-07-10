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Омбудсмен заявила, что четверть ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре РФ приходится на Херсонскую область

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Около четверти всех ударов ВСУ по российским объектам гражданской инфраструктуры приходится на Херсонскую область, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Сегодня особенно тяжело Херсонской области, на нее приходится около четверти всех украинских ударов по нашим объектам гражданской инфраструктуры", - сказала Лантратова в пятницу в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2026 года Военная операция на Украине
Яна Лантратова Херсонская область
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