Омбудсмен заявила, что четверть ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре РФ приходится на Херсонскую область

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Около четверти всех ударов ВСУ по российским объектам гражданской инфраструктуры приходится на Херсонскую область, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Сегодня особенно тяжело Херсонской области, на нее приходится около четверти всех украинских ударов по нашим объектам гражданской инфраструктуры", - сказала Лантратова в пятницу в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".