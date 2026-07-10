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В Калининграде прошел раунд консультаций РФ и МАГАТЭ по поводу ситуации на ЗАЭС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде, главной темой стал вопрос обеспечения безопасности ЗАЭС.

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"Главной темой разговора стал вопрос обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Алексей Лихачев акцентировал, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям", - сообщили в Департаменте коммуникаций "Росатома".

Внимание МАГАТЭ было также обращено на то, что украинская сторона все больше применяет тактику запугивания, которая нацелена, в том числе, и на сотрудников ЗАЭС и, тем самым непосредственно бьет по обеспечению её безопасности.

"Всего с начала эскалации погибло семь человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали в результате атак ВСУ", - говорится в сообщении.

Росатом Алексей Лихачев Калининград МАГАТЭ ЗАЭС
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