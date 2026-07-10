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Глава "Росатома" назвал сложными, но результативными переговоры с МАГАТЭ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев назвал переговоры с МАГАТЭ сложными, но результативными.

"Несмотря на очень эмоциональные, сложные переговоры, я бы назвал их результативными", - сказал Лихачев журналистам.

"Пожалуй, впервые с 2022 года мы договариваемся о конкретных шагах по целому спектру вопросов. Мы продолжим эту работу во взаимодействии с Росгвардией, Минобороны, Ростехнадзором, МИД РФ", - отметил он.

Лихачев выразил благодарность МАГАТЭ и сотрудникам этой организации, которые уже 35 раз посещали ЗАЭС. "Мы видим, как наши коллеги самоотверженно делают все, чтобы обеспечить безопасность в своей части", - сказал он.

Глава "Росатома" сказал, что во время последнего режима тишины в период с 4 по 20 июня была провокация, из-за которой пострадали пять военных инженеров.

"В ответ на это работники МАГАТЭ лично вышли на это разминирование и фактически своим присутствием обеспечили отсутствие дальнейших провокаций. С нашей стороны все ремонтные работы на Днепровской линии были завершены", - добавил он.

"Очень надеюсь, что для решения проблем энергоснабжения мы также сможем найти личный вклад работников миссии. Так сложилось, что несмотря на все сложности, все трудности, все-таки значимую часть проблем мы смогли решить исключительно благодаря наличию миссии МАГАТЭ на площадке ЗАЭС", - рассказал глава Росатома.

По его словам, в последнем составе миссии были только представили дружественных стран, в том числе Пакистана, Вьетнама и Сенегала.

Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде ранее в пятницу. Главной их темой стал вопрос обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Алексей Лихачев МАГАТЭ Росатом
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