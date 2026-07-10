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Запаса дизельного топлива на Запорожской АЭС хватит на 11 суток

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что дизельного топлива на Запорожской АЭС осталось на 11 суток.

"На сегодняшний день запасы дизтоплива примерно на 50% этих мощностей, но позволят в автономном режиме проработать в районе 11 суток", - сказал он журналистам после консультаций с МАГАТЭ в в Калининграде.

По его словам, необходимо максимально заполнить все резервуары и сделать более солидный запас дизельного топлива на случай работы станции в автономном режиме.

Лихачев напомнил, "уже 21 раз станция переходила на автономное энергоснабжение, все эти инциденты сопровождались безупречной работой и коллектива, и соответствующих механизмов".

"Поэтому вопрос энергетической стабильности, энергетической независимости станции - вопрос номер два в нашей повестке дня, и мы благодарны за такую эффективную реакцию со стороны генерального директора, делегации МАГАТЭ", - подчеркнул глава "Росатома".

Алексей Лихачев МАГАТЭ Росатом Запорожская АЭС
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