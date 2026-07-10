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РСТ отметил небольшой спад спроса на речные круизы по России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спрос на круизы по российским рекам в 2026 году примерно соответствует прошлогоднему с тенденцией к небольшому снижению, наиболее популярные маршруты - Москва-Петербург, в Карелию, на Соловки и по Волге, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Традиционно на июль-август приходится около двух третей всего объема летних речных круизов в России. Основная часть круизов на этот период уже реализована: на наиболее популярных маршрутах загрузка достигает 90-100%, а по отдельным рейсам не осталось свободных кают", - говорится в сообщении.

Особенно высоким спросом пользуются круизы между Москвой и Санкт-Петербургом, путешествия в Карелию, на Соловецкие острова, а также длительные маршруты по Волге.

Заместитель гендиректора по развитию компании "ВодоходЪ" Илья Cуховольский сообщил, что с начала навигации туроператор реализовал 70% запланированного объема.

"На июль и август продано около 50 тысяч путевок. На июль сейчас приходится максимальный поток туристов, это около 30 тысяч гостей. На июль и август планируем продать еще около 10 тысяч путевок. Осенние круизы сейчас загружены примерно на 35%", - уточнил он.

Как сказала коммерческий директор "Донинтурфлота" Елена Кугарьянц, на этот момент объем продаж в компании на 3,5% превышает показатели прошлого года.

"Загрузка нормальная, но в начале навигации прогноз был выше. Думаю, многое обусловлено падением покупательной способности, так как мы видим, что в этом году снизился средний чек. Например, хуже продаются продолжительные круизы, люди предпочитают покупать их части. Именно этот сегмент растет", - заметила эксперт.

Соруководитель комиссии РСТ по круизам, руководитель службы по туризму "Московского речного пароходства" Светлана Гончарова также отмечает некоторое отставание спроса от ожиданий.

"Оно не существенное, но если в прошлом году к этому времени на июльские-августовские круизы практически не было мест, то сейчас есть. Мы рассчитываем на эти месяцы, потому что это время отпусков, традиционно повышенного спроса и более высокой загрузки теплоходов", - сказала она.

РСТ Соловки Карелия Волга ВодоходЪ Донинтурфлот Московское речное пароходство
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