Лантратова анонсировала скорую передачу в ООН дополнительной информации об ударе по Старобельску

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что в ближайшее время ее аппарат предоставит ответ Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, которое запросило дополнительную информацию об украинском ударе по Старобельску.

"В управлении Верховного комиссара ООН попросили нас предоставить информацию о результатах расследования, данные о пострадавших и о руководстве образовательного учреждения. Мы обязательно в ближайшее время такой ответ предоставим", - сказала она.

"Наш аппарат уполномоченного по правам человека на системной основе фиксирует и собирает все доказательства преступлений киевского режима, в том числе, фактов нарушений международного гуманитарного права. Эти материалы нами направляются в международные структуры, в ООН, в ОБСЕ, другие структуры. И мы сейчас получили ответ только по факту удара в Старобельске", - отметила Лантратова.

22 июня Лантратова сообщила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение и запросило дополнительную информацию об ударе по Старобельску.

В ночь на 22 мая в Старобельске (ЛНР) были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета, пятиэтажное общежитие обрушилось до второго этажа. По официальным данным, в общежитии в момент удара находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.