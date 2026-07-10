Поиск

Лантратова анонсировала скорую передачу в ООН дополнительной информации об ударе по Старобельску

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что в ближайшее время ее аппарат предоставит ответ Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, которое запросило дополнительную информацию об украинском ударе по Старобельску.

"В управлении Верховного комиссара ООН попросили нас предоставить информацию о результатах расследования, данные о пострадавших и о руководстве образовательного учреждения. Мы обязательно в ближайшее время такой ответ предоставим", - сказала она.

"Наш аппарат уполномоченного по правам человека на системной основе фиксирует и собирает все доказательства преступлений киевского режима, в том числе, фактов нарушений международного гуманитарного права. Эти материалы нами направляются в международные структуры, в ООН, в ОБСЕ, другие структуры. И мы сейчас получили ответ только по факту удара в Старобельске", - отметила Лантратова.

22 июня Лантратова сообщила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение и запросило дополнительную информацию об ударе по Старобельску.

В ночь на 22 мая в Старобельске (ЛНР) были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета, пятиэтажное общежитие обрушилось до второго этажа. По официальным данным, в общежитии в момент удара находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.

ОБСЕ ООН ЛНР Старобельск Яна Лантратова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Дагестане завершилось обследование домов, пострадавших от весеннего паводка

 В Дагестане завершилось обследование домов, пострадавших от весеннего паводка

Пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов после атаки БПЛА в Ростовской области локализован

Омбудсмен заявила, что четверть ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре РФ приходится на Херсонскую область

Новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступят в силу 11 июля

 Новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступят в силу 11 июля

В Брюсселе продолжают обсуждать возможность запретить въезд в ЕС участникам СВО

В Кировской области АЗС переходят на продажу бензина по номерам машин

 В Кировской области АЗС переходят на продажу бензина по номерам машин

В Анапе уже 83 пляжа получили разрешение на открытие

"Татнефть" сообщила, что держит цены на АЗС, но франчайзи исходят из конъюнктуры

 "Татнефть" сообщила, что держит цены на АЗС, но франчайзи исходят из конъюнктуры

Средства ПВО за неделю сбили свыше 4,9 тыс. беспилотников ВСУ

Из РФ в июне выдворили 14,6 тысячи незаконных мигрантов

 Из РФ в июне выдворили 14,6 тысячи незаконных мигрантов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10441 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3007 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов