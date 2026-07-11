Поиск

Пожар на территории морпорта Таганрога потушен

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на территории морского порта Таганрога, возникшее после атаки БПЛА в ночь на пятницу, сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Ликвидация последствий вражеской атаки на город, произошедшей 10 июля, продолжается. Профильные службы работают в усиленном режиме. В 5:05 пожар полностью потушен. (...) Несколько подразделений остаются на дежурстве для предотвращения повторных возгораний", - написала Камбулова в своем канале в мессенджере Мах.

Она добавила, что жители домов в зоне эвакуации могут возвращаться обратно, транспорт следует по штатным маршрутам.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что в Таганроге после ночной атаки БПЛА произошло возгорание на территории Морского порта. Всего в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено порядка трёх с половиной десятков БПЛА в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах. В Азове в результате атаки БПЛА произошли возгорания на двух объектах хранения нефтепродуктов, они локализованы.

Круглогодичный порт Таганрога расположен на северном побережье Азовского моря в Таганрогском заливе. В порту находятся 11 причалов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июля 2026 года Военная операция на Украине
Таганрог Юрий Слюсарь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Четыре судна подверглись атаке в Таганрогском заливе, один человек погиб

Российские войска за сутки улучшили позиции на нескольких направлениях

 Российские войска за сутки улучшили позиции на нескольких направлениях

15 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае

Число ликвидированных БПЛА, летевших на Москву, увеличилось до 21

Сенаторы согласовали с администрацией Трампа законопроект о санкциях против России

Николай Патрушев сообщил о противостоянии попыткам перекрыть РФ международные морпути

 Николай Патрушев сообщил о противостоянии попыткам перекрыть РФ международные морпути

Для аэропорта "Внуково" отменили ограничения

Минэнерго подтвердило достаточность запасов топлива для АПК

Что произошло за день: пятница, 10 июля

Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню

 Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10452 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3024 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов