Пожар на территории морпорта Таганрога потушен

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на территории морского порта Таганрога, возникшее после атаки БПЛА в ночь на пятницу, сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Ликвидация последствий вражеской атаки на город, произошедшей 10 июля, продолжается. Профильные службы работают в усиленном режиме. В 5:05 пожар полностью потушен. (...) Несколько подразделений остаются на дежурстве для предотвращения повторных возгораний", - написала Камбулова в своем канале в мессенджере Мах.

Она добавила, что жители домов в зоне эвакуации могут возвращаться обратно, транспорт следует по штатным маршрутам.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что в Таганроге после ночной атаки БПЛА произошло возгорание на территории Морского порта. Всего в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено порядка трёх с половиной десятков БПЛА в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах. В Азове в результате атаки БПЛА произошли возгорания на двух объектах хранения нефтепродуктов, они локализованы.

Круглогодичный порт Таганрога расположен на северном побережье Азовского моря в Таганрогском заливе. В порту находятся 11 причалов.