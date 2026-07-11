Два человека пострадали в Белгородской области в результате атаки дрона на автомобиль

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Два человека получили ранения вследствие украинской атаки на автомобиль в селе Черемошное, сообщили в оперативном штабе по Белгородской области в субботу.

"Сегодня рано утром в районе села Черемошное Белгородского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Двое пострадавших были доставлены в Октябрьскую РБ. У женщины осколочные ранения и травматическая ампутация руки - состояние крайне тяжёлое. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица", - говорится в сообщении.