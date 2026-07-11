Власти Белгородской области сообщили о 41 атаке ВСУ за сутки

Один человек погиб

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 41 атаке ВСУ по территории региона за минувшие сутки, погиб один человек, еще шесть пострадали.

"За минувшие сутки ВСУ 41 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам", - написал он в своем канале в Мах в субботу.

По его сведениям, расчетами ПВО и спецподразделениями сбиты и подавлены 47 беспилотников.

При атаках погиб один мирный житель, пострадали еще шесть человек, сообщил глава региона.