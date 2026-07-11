Над Курской областью за сутки сбили 96 беспилотников

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 96 сбитых над регионом беспилотниках за сутки с 09:00 10 июля до 09:00 11 июля.

"145 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 16 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал он в своем Мах-канале в субботу.

По его данным, в результате атак в Рыльске повреждена крыша резервуара для хранения зерна.

Пострадавших нет, добавил глава региона.