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Два человека получили ранения в результате атаки дронов ВСУ в Курской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о двух пострадавших вследствие атак украинских беспилотников.

"Сегодня утром (...) дрон атаковал частный дом в селе Илёк Беловского района. Пострадала 59-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Еще один удар произошел в селе Колпино Кореневского района, пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые ранения груди и спины, поясницы, плеча, нижней челюсти", - написал он в своем Мах-канале.

По сведениям губернатора, в селе Илёк в результате украинской атаки повреждена крыша, стены, фасад и двери дома.

Ранее Хинштейн сообщил о 96 сбитых над регионом беспилотниках за сутки с 09:00 10 июля до 09:00 11 июля.

Курская область Александр Хинштейн
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