Минобороны сообщило, что в Киеве поражены предприятия по производству дронов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе ночного удара по Киеву поразили несколько предприятий военно-промышленного комплекса Украины, связанных с производством беспилотников, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие "Аэродрон" - специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери"", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, ударом поражено предприятие ЧАО "Фанплит", которое осуществляет сборку и хранение беспилотных летательных аппаратов "Файер Пойнт-2" с дальностью полета до 200 км, а также сборку и хранение комплектующих для оснащения их боевых частей.

"Предприятие замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы", - заявили в Минобороны РФ.

По информации российских военных, удар по данным предприятиям нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного базирования.