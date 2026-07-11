Дагестан и Чечня получат еще 4 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Дополнительные 4,4 млрд рублей выделены на ликвидацию последствий наводнения в Дагестане и Чечне, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Более 4,4 млрд рублей дополнительно будет направлено Дагестану и Чечне на оказание мер социальной поддержки граждан, жилье которых было утрачено или повреждено в результате наводнения весной 2026 года. Распоряжения об этом подписаны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что межбюджетный трансферт для Дагестана составит свыше 3,8 млрд рублей. Чечне из резервного фонда правительства будет перечислено порядка 557 млн рублей.

"В Дагестане федеральное финансирование позволит осуществить выплаты на капитальный ремонт повреждённого жилья, а также на приобретение или строительство новых квартир и домов. В Чечне средства пойдут на выплаты, необходимые для проведения капитального ремонта строений, затронутых стихией", - говорится в сообщении.

Помимо этого, еще 275,3 млн рублей выделены на восстановление восьми домов культуры в обоих регионах.

"В Чечне за счет федеральных средств будет отремонтировано шесть объектов - в Гудермесе, селе Брагуны Гудермесского муниципального района, а также в селах Ножай-Юрт, Денги-Юрт, Зандак и Гендерген Ножай-Юртовского муниципального района. В Дагестане на выделенные средства предстоит привести в порядок два дома культуры - в селе Адильотар Хасавюртовского района и в селе Тагиркент-Казмаляр Магарамкентского района", - говорится в сообщении.

Сильные дожди 28 марта и 4-5 апреля привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах был введен режим ЧС федерального уровня. В Дагестане были подтоплены более 9,8 тыс. жилых домов, около 8 тыс. домов получили повреждения. Погибли шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.