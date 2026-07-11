Часть дорог перекрыта в Свердловской области из-за подтопления

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Участок федеральный трассы и часть региональных и муниципальных дорог перекрыты в Свердловской области из-за прошедших накануне сильных дождей, сообщает Госавтоинспекция региона.

"В связи с ухудшением гидрологической обстановки и переливом воды через проезжую часть на 196-м километре федеральной автодороги Р-351 "Екатеринбург - Тюмень" введено полное перекрытие движения транспортных средств в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Организован объезд перекрытого участка.

Также введены ограничения движения в Талицком и Пышминском районах в связи с подтоплением и размывом дорожного покрытия.

В Талицком районе в деревне Кокуй зафиксирован размыв плотины. Полностью перекрыт мост и проезжая часть через реку Юрмыч на подъезде к деревне Вазова в связи с размывом грунтовой дороги и переливом воды.

В Пышминском районе полностью перекрыта проезжая часть в деревне Катарач вблизи плотины, а также вблизи села Печеркино и деревни Пульниково. Ограничения введены на неопределенный срок до понижения уровня воды в реке.

"В связи с переливом воды через проезжую часть, размывом грунтовой насыпи и разрушением мостовых сооружений на территории Байкаловского, Артемовского, Алапаевского и Невьянского районов введены временные ограничения движения для всех видов транспорта", - также информирует ГИБДД.

В частности, в Байкаловском районе полностью перекрыт участок улицы Советская в деревне Шаламы. Объезд отсутствует, для местных организована эвакуация с использованием техники повышенной проходимости. В Артемовском районе ограничено движение на 18 км региональной автодороги "Артемовский - Арамашево" в районе деревни Бучино, есть объезд. В Алапаевском районе перекрыто движение на автомобильной дороге местного значения "Арамашево - Косякова" в связи с разрушением моста через реку Шайтанка, есть объезд.

В Невьянском районе продолжает действовать ограничение движения на автодороге "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" в связи с подтоплением проезжей части.

ГИБДД отмечает, что на всех перекрытых и ограниченных участках работают экипажи ДПС и специальные службы, выставлены временные дорожные знаки и предупреждающие щиты.