В Ирбите ввели ЧС муниципального уровня из-за паводка в реке Нице

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской области уровень воды в реке Нице в районе Ирбита достиг критической отметки в 741 см, в городе, введен режим ЧС муниципального уровня, сообщил мэр Николай Юдин во "ВКонтакте".

"Принятое решение - на территории города с 15:00 (по местному времени, 13:00 по Москве - ИФ) вводится режим ЧС муниципального уровня", - написал Юдин.

В городе разворачивается дополнительный пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой роще.

Утром Юдин сообщал, что в результате продолжающегося подъема уровня воды в Ирбите подтопило 194 приусадебных участка. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, в городе затоплены 93 жилых дома.