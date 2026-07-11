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Тело альпиниста из Малайзии эвакуировали с Эльбруса в Кабардино-Балкарии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали тело альпиниста из Малайзии, который скончался при спуске с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба МЧС по региону в субботу.

"На горе Эльбрус (на высоте 4900 метров), группа незарегистрированных альпинистов из четырех человек при спуске с вершины попросила о помощи. Один из участников восхождения 48-летний альпинист из Малайзии скончался при спуске. По состоянию на 14:40 специалисты МЧС России эвакуировали тело альпиниста на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к работе привлекались четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Эльбрус КБР Кабардино-Балкария МЧС Малайзия
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