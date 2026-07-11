ДНР один мирный житель погиб и 15 пострадали при атаках БПЛА

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще 15 пострадали в результате атак беспилотников в Донецкой Народной Республике в субботу, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще пятнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате этих атак также были "повреждено два жилых домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, микроавтобус, спецтехника, пять грузовых и два легковых автомобиля в городских округах Донецк, Дебальцево, Харцызск, Макеевка, Старобешевском, Мангушском, Амвросиевском, Шахтерском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах".