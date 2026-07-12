Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 349 украинских дронов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.