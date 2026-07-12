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Минобороны РФ сообщило о поражении объектов разгрузки и хранения военных грузов в порту Одессы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В результате ночных групповых ударов в порту Одессы поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов, сообщили в Минобороны РФ.

Также сообщается о поражении логистического центра транспортной компании "Одтранс", осуществляющей перевозку грузов военного назначения.

"В порту "Черноморск", поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, также в порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") были поражены объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары для хранения горюче-смазочных материалов.

Ранее в воскресенье в министерстве сообщили, что минувшей ночью были нанесены групповые удары по объектам портовой инфраструктуры Украины в Одессе и Черноморске.

Минобороны РФ
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