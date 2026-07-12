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Две женщины ранены при атаках дронов ВСУ в Курской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Две мирные жительницы пострадали при атаках украинских дронов в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Накануне 42-летняя местная жительница возвращалась домой в селе Крупец, когда её атаковал FPV-дрон противника. У нее минно-взрывная травма, закрытый перелом лодыжки", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Кроме того, сегодня утром в результате атаки дрона в Рыльске ранена 41-летняя женщина. У нее серьезные множественные осколочные ранения ног, сообщил Хинштейн.

По его словам, пострадавшим оказана первая помощь, обе будут доставлены в Курскую областную больницу.

Ранее в воскресенье Хинштейн сообщил об уничтожении 95 украинских дронов за прошедшие сутки.

Курская область Александр Хинштейн
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