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Военные РФ заявили об ударах по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток нанесли поражение используемым в интересах ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения беспилотников, складам боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 158 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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