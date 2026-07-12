Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, группировки "Запад", "Центр", "Север"и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Романки, Подгавриловка, Гавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Тимошевка, Любицкое, Мировка и Новорозовка Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, украинская армия потеряла здесь до 495 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Согласно сообщению Минобороны, в течение суток подразделения группировок "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, группировка "Север" улучшила тактическое положение, "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю.

По информации министерства, группировкой "Запад" за сутки нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Малеевка, Пески-Радьковские в Харьковской области, Красный Лиман и Щурово в ДНР. "Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, группировка "Центр" ударила по живой силе и технике семи украинских бригад, двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Торецкое, Рубежное, Анновка, Шевченко, Сергеевка в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области. На этих участках потери украинских сил за сутки составили более 355 военных, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки "Север" нанесли удары по формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степок и Могрица в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах населенных пунктов Старица, Бакшеевка, Белый Колодезь, Водяное, Веселое, Лозовая и Устиновка. "ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - заявили в министерстве.

По словам военных, "Южная" группировка поразила формирования восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Ореховатка, Николаевка, Дружковка, Часов Яр, Кондратовка и Николайполье в ДНР. "За сутки противник потерял до 155 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщило Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Малокатериновка Запорожской области и Новоалександровка Херсонской области", - отметили в ведомстве.

По информации министерства, в течение суток группировкой уничтожено до 55 военных ВСУ, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.