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В Дагестане после ливней без транспортного сообщения остаются 18 сел

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Движение транспорта налажено на 17 участках автодорог в ряде районов Дагестана, где ранее из-за обильных осадков 6-8 июля произошли сходы селей, оползни и камнепады; заблокированными остаются 18 населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики в воскресенье.

"По состоянию на 11:00 мск 12 июля транспортное сообщение восстановлено на 17 участках дорог. Без транспортного сообщения остаются 18 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате обильных осадков 7-8 июля произошел сход селей, оползней и камнепадов на ряд участков автодорог республиканского и муниципального значения.

По данным регионального Минтранса, всего в результате непогоды были повреждены 34 участка автодорог и мостовых сооружений. Транспортное сообщение было прервано в 99 населенных пунктах республики.

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