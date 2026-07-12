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Вековые деревья повалил ураганный ветер в Павловском парке

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Более 200 деревьев вырваны с корнем в результате непогоды в Павловском парке в Петербурге, сообщила пресс-служба музея-заповедника "Павловск" в воскресенье.

"Сильнейший ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы, почти на каждой аллее парка повалены деревья. Как рассказала главный хранитель Павловского парка, уже выявлено более 200 утрат. (...) Такой разрушительной картины в Павловске не припомнят по меньшей мере за последние 30 лет", - говорится в сообщении.

Люди не пострадали, уточнила пресс-служба.

Специалисты приступили к ликвидации последствий непогоды. В понедельник, 13 июля, Павловский парк будет закрыт.

Накануне вечером суперциклон принес в Петербург ливни с грозой и усиление ветра. Непогода бушевала несколько часов. По данным петербургского Водоканала, в некоторых районах города выпало более половины месячной нормы осадков.

Павловск Петербург
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