Срок представления партиями списков кандидатов для заверения на выборы в ГД завершится 12 июля

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Срок представления политическими партиями списков кандидатов для заверения на выборы депутатов Госдумы завершится в текущее воскресенье, в выборах будут участвовать не более 11 партий, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"Что касается партий, мы понимаем, что более 11 их теперь уже точно не будет", - сказал он на заседании Центризбиркома в воскресенье.

По его словам, срок представления политическими партиями списков кандидатов для заверения на выборы депутатов Госдумы девятого созыва завершится в 18:00 в текущее воскресенье.

Центризбирком России рассматривает документы, представленные партиями, для заверения федеральных списков кандидатов и списков кандидатов по одномандатным избирательным округам. После заверения списков партии приступают ко второму этапу - подаче документов для регистрации кандидатов.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.