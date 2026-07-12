В документах "Родины" для заверения кандидатов на выборы выявлены недостатки

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России выявил недостатки в представленных партией "Родина" документах для заверения кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

"На сегодняшний день выявлены недостатки в документах по 12 кандидатам, если брать два списка", - сказал член ЦИК РФ Евгений Колюшин на заседании комиссии в воскресение и уточнил, что недостатки по девяти людям выявлены в федеральном списке кандидатов от партии.

По его словам, 28 июня партия "Родина" провела съезд по вопросам участия в выборах депутатов Госдумы. На съезде были утверждены два списка: в федеральном списке кандидатов 298 человек, в списке кандидатов по одномандатным округам - 66 человек.

10 июля партия представила в ЦИК соответствующие списки кандидатов, сообщил член комиссии.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.