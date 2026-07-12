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Водоснабжение приостановлено в семи городах ДНР

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Приостановлено водоснабжение семи городов в Донецкой Народной Республике, сообщили в воскресенье в региональном Минстрое.

"Уважаемые жители городов Енакиево, Углегорск, Дебальцево, Юнокоммунаровск, Ждановка, Кировское и Шахтерск! Сегодня, 12 июля, водоснабжение жителей вышеуказанных городов временно приостановлено", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Уточняется, что причиной приостановки водоснабжения стало аварийное отключение электроэнергии на фильтровальных станциях, в результате чего "произошел гидроудар, который привел к порыву на магистральном водоводе".

ДНР
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