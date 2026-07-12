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Два человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина пострадали в результате атак дронов ВСУ в двух муниципалитетах Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье.

"В селе Санково Грайворонского округа дрон нанёс удар по частному дому. Женщину с ранением грудной клетки, переломами плеча и лопатки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. Для продолжения лечения пострадавшая будет переведена в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В доме после атаки пробита кровля, добавили в оперташтабе.

Также в посёлке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по машине. В результате атаки мужчина получил осколочные ранения голени и ягодичной области. Бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено.

В селе Красный Октябрь того же округа при детонации дронов разбиты окна, посечены кровли и фасады двух частных домов и помещения предприятия.

В Шебекинском округе в городе Шебекино FPV-дрон атаковал предприятие, вследствие чего повреждены крыша, фасад, остекление помещения и оборудование.

В посёлке Красная Яруга из-за атаки дрона повреждены кузов автомобиля и объект инфраструктуры, проинформировал оперштаб.

Белгородская область
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