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ВСУ атаковали рейсовый автобус "Стаханов - Москва" в ЛНР

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус "Стаханов - Москва" в Лутугинском муниципальном округе Луганской народной республики, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В Лутугинском муниципальном округе ВФУ атаковали рейсовый автобус "Стаханов - Москва", который следовал в столицу страны", - написал Пасечник в своем канале в Max в воскресенье вечером.

По его данным, в момент атаки в автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. "Предварительно известно о двух пострадавших женщинах, они оперативно направлены в лечебные учреждения. Информация о раненых уточняется. Остальные пассажиры эвакуированы в безопасные места", - сообщил глава ЛНР.

Он добавил, что ВСУ пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. "Мобильные огневые группы отражают атаки", - сообщил Пасечник.

Леонид Пасечник ЛНР
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