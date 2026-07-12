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Транскам временно закрыли для всех видов транспорта

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Транскавказской автомагистрали до утра понедельника, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21:30 мск 12 июля до 9:00 мск 13 июля 2026 года", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Транскам МЧС
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