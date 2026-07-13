Поиск

Более 10 беспилотников сбиты над Калужской областью

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Над пятью муниципальными округами Калужской области уничтожены 11 дронов, сообщил глава региона Владислав Шапша в понедельник.

"В период с 20.00 12 июля до 07.00 13 июля силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Дзержинского, Мещовского, Перемышльского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы", - написал Шапша в своем канале в Мах.

По его информации, пострадавших и разрушений нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июля 2026 года Военная операция на Украине
Владислав Шапша Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 350 БПЛА летели ночью в сторону Московского региона

За сутки из-за дождевого паводка в Свердловской области затопило почти 180 домов

Над Московской областью за ночь сбили 81 БПЛА, погибли три человека

Американские войска завершили очередную серию ударов по Ирану

Власти Ставрополья сообщили о возгорании в промзоне после атаки БПЛА

Силы CENTCOM начали новые удары по Ирану

 Силы CENTCOM начали новые удары по Ирану

Аэропорт Домодедово временно не работает

 Аэропорт Домодедово временно не работает

Севастополь столкнулся с дефицитом электроэнергии из-за аварии на магистральных сетях

Что произошло за день: воскресенье, 12 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10489 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3067 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 447 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов