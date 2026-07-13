Более 10 беспилотников сбиты над Калужской областью

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Над пятью муниципальными округами Калужской области уничтожены 11 дронов, сообщил глава региона Владислав Шапша в понедельник.

"В период с 20.00 12 июля до 07.00 13 июля силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Дзержинского, Мещовского, Перемышльского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы", - написал Шапша в своем канале в Мах.

По его информации, пострадавших и разрушений нет.