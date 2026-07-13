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РФ продлила упрощенный режим подтверждения безопасности товаров до 1 сентября 2027 г.

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило до 1 сентября 2027 года действие упрощенных антисанкционных процедур декларирования товаров, их маркировки и предоставления документов о соответствии для производителей и импортеров.

Соответствующие изменения в постановление N353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации" от 12 марта 2022 года утверждены правительством и опубликованы на портале официальной информации.

Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития, решением кабинета министром также продлена возможность российским производителям ввозить комплектующие, сырье и материалы для собственного производства по облегченной процедуре.

"Вместе с тем, реализуя задачи по обелению экономики, а также по защите прав потребителей и обеспечению обращения на рынке России безопасной продукции, правительство РФ ограничило возможность использования чужих документов об оценке соответствия, а также нанесения маркировки после ввоза продукции на территорию России. Теперь такие послабления не будут распространяться на чувствительную продукцию, перечень которой утверждает Минпромторг России", - отметили в Минэкономразвития.

Минэкономразвития Минпромторг
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