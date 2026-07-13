Четыре человека погибли в Херсонской области в результате обстрелов с 10 июля

Еще 23 получили ранения

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, еще 23 получили ранения в Херсонской области в результате украинских обстрелов с 10 по 13 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в понедельник.

Он написал на своей странице в Max, что удары БПЛА привел к гибели женщины и ранению мужчины в Алешках. По его данным, в Бабино при атаке погиб мужчина и ранен подросток 2010 года рождения. В Новоалексеевке после удара дрона по грузовику скончался мужчина. В Раденске в результате минометного обстрела погиб мужчина, ранена женщина.

В результате атак беспилотников ранены подросток 2009 года рождения в Малых Копанях, женщины и трое мужчин - в Великих Копанях, трое женщин и мужчины пострадали в Виноградово, две женщины ранены в Юбилейном и Новой Каховке.

Кроме того, удары украинских дронов привели к ранению двух мужчин в Чкалово и Раздольном, женщины в Новой Збурьевке, мужчины в Горностаевке, женщины в Подлесном, мужчины на трассе Великие Копани - Раденск. Также ранены женщина и мужчина в результате атаки БПЛА по легковому автомобилю в Костогрызово.