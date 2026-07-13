Военные РФ заявили об ударах по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспорта Украины

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют Вооруженные силы Украины, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, также ударам подверглись пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах.