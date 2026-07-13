Для аэропорта Краснодара ввели ограничения

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Для аэропорта Краснодара "Пашковский" ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Ранее днем так же была ограничена работа аэропорта Геленджика. Росавиация предупредила, что ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности полетов в Геленджик и Краснодар. В связи с этим расписания этих аэропортов могут меняться.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.