Аэропорт Геленджика временно приостановил обслуживание рейсов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара. В связи с этим в аэропортах Геленджика и Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в Росавиации.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.