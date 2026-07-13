ВСУ атаковали спасателей МЧС в Энергодаре, повреждены здание и автоцистерна

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали здание пожарно-спасательной части в Энергодаре, сообщили в главном управлении МЧС по Запорожской области в понедельник.

"ВСУ атаковали спасателей МЧС России в Энергодаре. 13 июля произошла атака БПЛА по территории пожарно-спасательной части", - говорится в канале ведомства в Max.

В управлении уточнили, что личный состав части не пострадал, при этом повреждено здание и одна из пожарных автоцистерн.

11 июня также сообщалось об атаке на здание МЧС в Энергодаре. Последствия удара были продемонстрированы инспекторам МАГАТЭ.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.