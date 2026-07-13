ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от "Справедливой России"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком заверил федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным избирательным округам от партии "Справедливая Россия".

"ЦИК постановляет: заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва в количестве 263 человека, выдвинутый политической партией "Социалистическая политическая партия Справедливая Россия", - говорится в постановлении ЦИК.

Во втором постановлении говорится, что ЦИК решил заверить список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутых "Справедливой Россией" по одномандатным избирательным округам, в количестве 224 человека.

Кроме того, ЦИК разрешил партии открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Как сообщила на заседании член Центризбиркома Алена Булгакова, 8 июля представители партии "Справедливая Россия" представили в ЦИК документы для заверения кандидатов. Все представленные документы были рассмотрены, нарушений не усматривается.