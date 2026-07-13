ЦИК нашел недочеты в предвыборных документах "Партии прямой демократии"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком выявил недостатки в представленных "Партией прямой демократии" документах для заверения кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

"Анализ документов, которые были представлены, показал, что в отношении ряда кандидатов, а это примерно 4% от состава федерального списка кандидатов, и по одному кандидату, выдвинутому по одномандатным округам, необходимо нам сегодня принять извещение о недостатках", - сказал на заседании член ЦИК Евгений Шевченко.

3 июля состоялся съезд "Партии прямой демократии", на котором был выдвинут федеральный список кандидатов в количестве 240 человек, еще 19 кандидатов были выдвинуты по одномандатным избирательным округам. 11 июля представители партии представили в ЦИК документы для заверения списков кандидатов.

Шевченко сообщил, что партия может исправить недостатки и представить в комиссию необходимые документы до 18:00 15 июля. Вопрос о заверении списков кандидатов "Партии прямой демократии" ЦИК рассмотрит 17 июля.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября.