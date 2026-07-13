В Дагестане три человека получили сроки после гибели на пожаре участниц квеста

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Махачкалы признал трех жителей Дагестана виновными по делу о гибели двух девушек при пожаре во время прохождения квеста, сообщила прокуратура Дагестана.

Владелец квест-салона и два аниматора осуждены по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем гибель двух человек (ч.3 ст.238 УК).

Суд установил, что 22 июля 2024 года в подвальном помещении на улице Гамзатова, где проходил квест, начался пожар во время игры. Две посетительницы погибли от ожогов и отравления угарным газом, один мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Суд назначил подсудимым реальные сроки от трех с половиной до пяти с половиной лет колонии общего режима. Все они лишены права заниматься деятельностью, связанной с организацией квестов, а также иных развлекательных мероприятий с участием потребителей в игровых сценариях в закрытых помещениях в течение двух лет.