В МЧС РФ не увидели оснований для проверок квест-комнат

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В настоящее время оснований для проведения внеплановых надзорных проверок в отношении квест-комнат нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Их проведение возможно по поручению президента или правительства РФ, а также по требованию прокурора на основании поступивших в органы прокуратуры материалов и обращений", - сообщили в пресс-службе в ответ на соответствующий запрос.

В ведомстве отметили, что в официальной статистической отчетности по результатам надзорных мероприятий нет данных о проверках в отношении квестов.

"Кроме того, нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность МЧС РФ по выдаче лицензий и иных разрешительных документов, не предусмотрена выдача разрешения о начале осуществления предпринимательской деятельности квест-комнат", - подчеркнули в министерстве.

В понедельник, 22 июля, в подвальном помещении квест-комнаты на улице Р. Гамзатова в Махачкале начался пожар во время игрового сеанса, в результате которого две посетительницы заведения скончались и один мужчина пострадал от полученных ожогов.

Задержаны два аниматора развлекательного заведения. Следственными органами в Дагестане возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц) УК РФ.