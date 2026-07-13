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Военные РФ сообщили о поражении дронами двух сухогрузов в порту Одесской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Два сухогруза поражены российскими ударными беспилотниками в порту Южный Одесской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В течение дня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в понедельник Минобороны РФ заявило о ночном групповом ударе по украинскому порту Черноморск.

"Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками", - говорится в сообщении ведомства.

"В порту "Черноморск" поражены два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также килекторное судно "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов", - сказали в министерстве.

Минобороны РФ заявило, что по Черноморску нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками.

11 июля министерство объявило о поражении объектов в украинских портах Черноморск, Южный и Измаил.

12 июля Минобороны РФ заявило, что нанесены групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Одесская область
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