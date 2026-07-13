Арестован подозреваемый по делу о тройном убийстве в Таганроге

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу Евгения Утесова, который проходит подозреваемым по делу о тройном убийстве в Таганроге, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

В отношении него дело расследуется по ч.4 ст.33, ч.2 ст.105 (подстрекательство к убийству), ч.4 ст.33, ч.2 ст.167 (подстрекательство к уничтожению чужого имущества) УК РФ.

Ранее сообщалось, что в одном из частных домовладений в Таганроге были обнаружены тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет со следами насильственной смерти.

Позже в ГУ МВД по Ростовской области сообщили о задержании одного подозреваемого и обнаружении тела второго.

Преступление также расследуется по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).